Jamel Debbouze aurait pu faire partie du gouvernement !

L’idée paraît un peu folle. Mais quel rôle aurait pu avoir le marocain d’origine dans le gouvernement ? L’humoriste, de son côté, refuse d’en dire plus…

Peopolitique ?

A l’image de Kim Kardashian et Kanye West aux Etats-Unis, on sait désormais que la politique est aussi une affaire de people. Ce n’est plus vraiment quelque chose de surprenant aujourd’hui. Mais, certains profils continuent à sortir de l’ordinaire. C’est le cas de Jamel Debouzze. Selon ses propos au Journal du Dimanche, il aurait refusé d’entrer dans le gouvernement.

Si je vous en dis plus, on ne retiendra que ça !

Mais, il précise ensuite qu’il considère qu’il a déjà fait le boulot “des ministères de la Culture, de la Jeunesse et du Travail”. Notamment avec le Jamel Comedy Club et le reste de ses engagements associatifs. Chacun se fera son idée.

On note toutefois qu’il ne précise pas de qui venait la proposition. De Nicolas Sarkozy avec qui il a eu de mauvaises relations ? De François Hollande dont il était proche ? Ou bien même d’Emmanuel Macron qu’il trouve “charmant” ?

Alors, à quel poste voudriez-vous voir Jamel Debbouze ? On vous laisse décider !

écrit par David