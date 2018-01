Iris Mittenaere oublie Kev Adams dans les bras d’un célèbre footballeur ?

Alors qu’ils semblaient filer le parfait amour, Iris Mittenaere et Kev Adams se sont finalement séparés, quelques jours avant Noël.

Selon les informations du magazine Voici, c’est le comédien qui aurait mis un terme à sa relation avec Miss Univers, afin de pouvoir se concentrer sur ses projets à venir.

Vexée un premier temps, la jolie Miss a vite repris du poil de la bête. En effet, selon les informations du magazine Public, la demoiselle aurait trouvé du réconfort auprès d’un célèbre footballeur. L’heureux élu n’est autre que l’attaquant parisien Hatem Ben Arfa. C’est lors d’une soirée en boîte de nuit que l’ancienne Miss France a rencontré la star du ballon rond il y a quelques jours.

Un témoin de la scène rapporte au magazine :

C’est bien simple, elle ne quittait pas la piste de danse et tous les mecs avaient les yeux rivés sur elle. Mais quand elle a vu entrer Hatem Ben Arfa, son visage s’est soudainement illuminé.

Et visiblement, le coup de foudre a été réciproque. Toujours selon les indiscrétions du magazine Public, Iris Mittenaere et Hatem Ben Arfa se seraient lancés plusieurs regards insistants avant que la demoiselle ne se décide à prendre les devants.

“Des baisers aussi enflammés qu’interminables”

Toujours selon cette même source :

Elle n’a pas beaucoup hésité avant d’engager la conversation avec Hatem. Enfin, ils n’ont pas parlé bien longtemps.

Eh oui, la jolie Miss et le footballeur n’auraient pas perdu de temps afin d’échanger “des baisers aussi enflammés qu’interminables”.

Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Iris Mittenaere préfère rester discrète quand il s’agit de sa vie privée. Très présente sur les réseaux sociaux, la demoiselle ne semble pas s’ennuyer depuis qu’elle a regagné la France. Reste à savoir si elle a du temps à consacrer à une histoire d’amour…

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net