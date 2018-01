Iris Mittenaere et Malika Menard plus sexy que jamais pour fêter la nouvelle année !

Larguée quelques jours avant Noël, Iris Mittenaere n’a pas perdu pour autant son beau sourire. Non, l’ancienne Miss France est apparue plus resplendissante que jamais à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il faut dire qu’elle a fêté 2018 en charmante compagnie. En effet, c’est au côté de Malika Menard que Miss Univers a démarré cette nouvelle année.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux copines ne semblent pas s’être ennuyées. C’est à Paris, sur un toit avec vue sur la Tour Eiffel, qu’elles ont fait la fête jusqu’au bout de la nuit. Une soirée magique qu’elles n’ont pas manqué d’immortaliser sur les réseaux sociaux.

Deux Miss sexy en diable

Ainsi, Iris Mittenaere et Malika Menard ont publié un cliché où on les découvre ensemble… plus sexy que jamais. Miss Univers 2016 avait opté pour une petite robe rouge près du corps qui la mettait parfaitement en valeur. Quant à sa copine, elle était vêtue d’un petit ensemble noir, composé notamment d’un mini crop-top au décolleté ravageur. C’est sûr, les deux Miss ne sont pas passées inaperçues.

Autant dire que Malika Menard et Iris Mittenaere ont fait tourner bien des têtes. Sur Instagram, ce cliché qu’elles ont toutes deux partagé sur Instagram, leur a valu une pluie de compliments !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net