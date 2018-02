Iris Mittenaere et Kev Adams à nouveau en couple ?

Iris Mittenaere et Kev Adams ont-ils décidé de se donner une nouvelle chance ? Au mois de décembre dernier, le magazine Voici révélait que le comédien avait préféré mettre un terme à sa relation avec Miss Univers afin de se consacrer entièrement à sa carrière.

Célibataire, la jeune femme s’était alors consolée dans les bras du footballeur Hatem Ben Arfa, le temps d’une soirée particulièrement enflammée.

Oui mais voilà, il semblerait que depuis, l’ancienne Miss France serait retournée avec son ex. C’est du moins ce que rapporte le magazine Closer dans son dernier numéro. L’hebdomadaire révèle que Kev Adams et Iris Mittenaere se sont retrouvés dans un club branché de la capitale le 27 janvier dernier. Quelques heures plus tôt, la jolie Miss Univers fêtait son anniversaire avec ses proches. Mais la demoiselle se serait éclipsée au cours de la soirée afin de retrouver le comédien.

« Ils ne se sont plus quittés de la soirée. »

Un témoin de la scène confie à nos confrères de Closer :

Iris Mittenaere est arrivée seule vers 1 heure du matin. Elle s’est tout de suite précipitée vers Kev Adams et lui a sauté dans les bras. Ils ne se sont plus quittés de la soirée.

L’hebdomadaire dévoile au passage des clichés de ladite soirée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux anciens tourtereaux semblaient être à nouveau très proches.

Alors, Kev Adams et Iris Mittenaere ont-ils finalement décidé de reprendre leur histoire là où elle s’était arrêtée. Toujours selon nos confrères de Closer, le comédien et la jolie Miss sont repartis ensemble, main dans la main… Affaire à suivre donc !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net