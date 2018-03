Ireland Baldwin imite sa mère Kim Basinger et pose nue contre la fourrure

Ireland Baldwin a suivi les pas de sa mère en devenant ambassadrice pour l’association PETA, plus de 20 ans après sa mère Kim Basinger. Visiblement, c’est une histoire de famille !

Ireland Baldwin, la fille de Kim Basinger et Alec Baldwin a suivi les pas de sa mère en se dénudant pour un shooting anti-fourrure.

Une campagne signée PETA

Ireland Baldwin a posté une photo très sexy de cette campagne PETA le 27 février 2018 sur Instagram. Âgée de 22 ans, la jeune mannequin a imité sa mère, qui avait posé dans les mêmes conditions il y a 24 ans, avec le célèbre slogan « Plutôt à poil qu’en fourrure ».

Sur cette photo, on peu voir Ireland Baldwin nue, les bras en l’air, et les parties intimes masquées par des bandes sur lesquelles on peut lire le slogan « plutôt à poil qu’en fourrure ». Un clin d’oeil a une photo de sa mère Kim Basinger prise en 1994.

Ireland Baldwin a par ailleurs affirmé que ce sont les photos de sa mère qui lui ont donné envie de répéter l’expérience.

J’ai vu les images datant de l’époque où ma maman a posé pour cette campagne et cela m’a donné envie de le faire.

Celle-ci en a également profité pour déclarer son soutien à l’association PETA :

vous ne pouvez pas porter des vêtements faits avec votre chien, alors vous ne devriez pas porter de fourrure du tout, parce que tous les animaux sont égaux et méritent le même respect et la même compassion et le même amour.

Visiblement, la cause animale est une histoire de famille chez les Baldwin.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net