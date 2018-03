Héritage de Johnny Hallyday : Suivez le déroulement de cette première audience

Une affaire qui passionne les foules. Pour preuve : une centaine de journalistes et de photographes sont actuellement présents au tribunal de Nanterre, où se tient l’audience à partir de 14h30.

Pour rappel : Laura Smet et David Hallyday ont décidé de contester le testament de leur père, qui a fait de Laeticia Hallyday sa seule et unique héritière. Mais ce jeudi 15 mars, ce n’est pas du patrimoine de Johnny Hallyday dont il est question, mais de son album posthume. Les aînés du rockeur demande un droit de regard sur ledit album, ce que refuse catégoriquement Laeticia Hallyday.

L’affaire a donc été portée devant les tribunaux. Selon l’assignation en référé, que l’AFP a pu consulter :

Les aînés de Johnny Hallyday veulent « pouvoir se prononcer sur ce projet d’album d’enregistrements posthumes de Jean-Philippe Smet » et donnent à la dernière épouse du rockeur Laeticia Hallyday « un délai de 48 heures » pour accéder à leur demande. Ils réclament une « astreinte de 10.000 euros par jour de retard » en cas de non-respect de leur souhait.

Potins.net vous propose une sélection de tweets afin de vous permettre de suivre le déroulement de cette audience qui fait déjà couler beaucoup d’encre.

Le tribunal va se retirer pour délibérer sur cette demande de renvoi et demande qu’on lui communique plusieurs pièces. #Hallyday

Audience très technique autour de la succession de #Johnny : les avocats de Laura et David refusent de donner à Laeticia le nom “#Hallyday“. Ils l’appellent “Mme Boudou”. Me Amir-Aslani s’insurge : on cherche à effacer 23 ans de vie commune, tacle-t-il

— Marc Leplongeon (@MarcLeplongeon) March 15, 2018