Héritage de Johnny Hallyday : Régine émet à son tour des doutes sur le testament du chanteur

De nombreuses célébrités sortent de l’ombre pour témoigner à propos de l’affaire du testament de Johnny. Après Joey Starr, Bernard Tapie, et même la cuisinière de l’ancien rockeur, c’est au tour de Régine de donner son avis.

La polémique avait éclaté suite à la révélation autour du testament de Johnny, qui a tout bonnement déshérité ses enfants en faveur de sa femme Laeticia. En réaction, Laura Smet a fait savoir publiquement qu’elle ferait valoir ses droits avec son frère David Hallyday.

Ainsi, dans la mati­nale de CNews, Régine a expliqué qu’elle avait du mal à comprendre la décision de Johnny.

Je suis très éton­née que Johnny puisse faire une chose pareille parce que c’est un homme d’une grande intel­li­gence, d’une grande bonté. J’ai vu naître David. Je connais Laura et ce ne sont pas des enfants avides. Pendant long­temps, ils n’ont pas vu leur père. Je trouve tout à fait normal qu’ils défendent d’abord le souve­nir de leur père. Quand on fait un testa­ment, on le fait aussi en faveur de ses enfants, à moins d’être sous influence.