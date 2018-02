Héritage de Johnny Hallyday : Marine Le Pen met son grain de sel !

Laura Smet et David Hallyday ont en effet été déshérités par la star selon son testament établi sous la loi cali­for­nienne. Mais en France, il est théoriquement impossible de déshériter ses enfants. Ainsi, les avocats des deux aînés de Johnny Hallyday entendent prouver que ces dispositions testamentaires « contreviennent manifestement aux exigences du droit français ». En tant qu’ancienne avocate, Marine Le Pen, députée FN du Pas-de-Calais, a mis son grain de sel dans l’affaire.

Marine Le Pen se range du côté de la loi française… et donc de Laura et David

Lors d’un discours à Laon, dans les Hauts-de-France, ce dimanche 18 février, repris dans les colonnes L’Opinion, Marine Le Pen a affirmé :

Il ne m’appar­tient pas de commen­ter la vie person­nelle d’un artiste, (…) je ne me le permet­trais pas, mais cette affaire à le mérite de mettre en lumière une évolu­tion révé­la­trice de notre droit. Aujourd’hui, avec cette affaire, les Français découvrent que le prin­cipe qu’ils croyaient intan­gible a été effacé, subrep­ti­ce­ment, sans qu’ils s’en rendent compte : on vient nous dire que c’est le lieu de rési­dence qui permet de chan­ger les prin­cipes succes­so­raux en France.

Et de conclure :

Les Français doivent se voir appliquer les prin­cipes succes­so­raux de droit français et aucun autre.

Voilà qui a le mérite d’être clair.

Reste à savoir si Johnny Hallyday n’avait pas entamé les démarches pour devenir citoyen américain. Il résidait en effet à Los Angeles depuis 2013 avec Laeticia et ses deux plus jeunes filles, Jade et Joy (qui souffrent aujourd’hui d’insultes racistes).

Elle même actuellement en crise avec son père, l’ancienne candidate FN à la présidentielle 2017 devrait d’abord se préoccuper de ses propres histoires de famille…

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net