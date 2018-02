Héritage de Johnny Hallyday : Pourquoi Laura Smet a souhaité révéler l’affaire au grand jour…

L’affaire fait grand bruit. Déshéritée par son père, Laura Smet a fait savoir lundi 12 février qu’elle souhaitait contester le testament de Johnny Hallyday. C’est via une lettre post-mortem adressée au défunt chanteur que la comédienne a expliqué sa décision… Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour connaître la réponse de Laeticia Hallyday, qui a quant à elle exprimé son « écoeu­re­ment de l’ir­rup­tion médiatique autour de la succes­sion de son époux ».

La veuve de Johnny Hallyday aurait préféré que les deux aînés du rockeur s’en tiennent à un cadre familial. Mais Laura Smet ne l’a pas entendu de cette oreille… et ce, pour une raison bien précise. En effet, invitée sur le plateau de C à Vous mercredi 14 février, Léna Lutaud, grand repor­ter au Figaro, a expliqué :

Le but, c’est de détruire l’image de “la Madone” de Laeti­cia, mettre vrai­ment la pres­sion, prendre l’opi­nion publique de son côté pour la forcer à venir négo­cier dans les plus brefs délais.

Une stratégie médiatique que semble confirmer également Jean-Pierre Pasqua­lini, directeur des programmes de Melody :

Selon ce dernier, Laura Smet « n’avait pas le choix » :

Soit elle se tait et il ne se passe rien, on laisse faire ce que les Améri­cains ont consi­gné, soit elle décide de porter ça devant l’es­pace public et peut-être devant les tribu­naux.