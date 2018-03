Héritage de Johnny Hallyday : L’audience reportée ?

Une audience qui ne portera pas sur le patrimoine du chanteur mais sur l’album posthume de celui-ci. En effet, Laura Smet et David Hallyday demandent un droit de regard sur cet album, ce que leur a refusé Laeticia Hallyday.

La veuve du rockeur leur a sèchement fait savoir :

Face à ce refus, les deux aînés de Johnny Hallyday ont donc décidé de saisir la justice. Ils donnent ainsi à leur belle-mère « un délai de 48 heures » pour accéder à leur demande et réclament une « astreinte de 10.000 euros par jour de retard » en cas de non-respect de leur souhait.

Une requête sur laquelle se penchera le tribunal de Nanterre ce jeudi 15 mars… à moins que l’audience soit reportée. En effet, selon les informations de BFMTV, « les avocats de David Hallyday vont demander le renvoi de l’audience« .

La chaîne info précise sur son site :

Cette requête est motivée par les nombreuses pièces qui ont été apportées au dossier ces derniers jours et les différents développements autour de l’affaire. Me Pierre-Jean Douvier et Carine Piccio réclament plus de temps pour préparer l’audience.