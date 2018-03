Héritage de Johnny Hallyday : « Laeticia Hallyday ne lâchera rien »

Trois mois après la mort du rockeur, le clan Hallyday est plus divisé que jamais. En effet, Laura Smet et David Hallyday s’opposent à leur belle-mère, Laeticia Hallyday, qui est la seule et unique héritière du chanteur.

Si elle ne sera pas présente ce jeudi 15 mars au tribu­nal de grande instance de Nanterre, Laeticia Hallyday compte bien se battre. C’est ce que révèle l’une de ses amies au Parisien :

Les attaques dont elle a fait l’objet, cette image de veuve noire, l’ac­cu­ser d’avoir influencé Johnny, ses filles qui ont été victimes d’in­sultes racistes jusque dans leur école, elle est en mode auto­pro­tec­tion.

Et d’ajouter :

Elle ne lâchera rien.

Laura Smet et David Hallyday sont prévenus.

L’audience reportée ?

De leurs côtés, les deux aînés du rockeur semblent être également déterminés à ne pas lui faire de cadeaux. Ainsi, selon les informations de BFMTV, les avocats de David Hallyday vont demander le renvoi de l’audience. En effet, ces derniers réclament plus de temps pour préparer l’audience, suite aux nombreuses pièces qui ont été apportées au dossier ces derniers jours et aux différents développements autour de l’affaire.

Autant dire que c’est un véritable bras de fer qui s’annonce entre les deux clans…

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net