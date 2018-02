Héritage de Johnny Hallyday : Jade et Joy souffrent d’insultes racistes

Mais heureusement, la jeune veuve peut encore compter sur le soutien de son amie, la cheffe cuisinière Hélène Darroze.

Invitée à témoigner au micro de RTL, elle a donné des nouvelles de Laeticia Hallyday. Mais également des deux filles du couple Hallyday, Jade et Joy. Ainsi, elle se montre plutôt optimiste quant à la suite des événements :

Ce n’est pas du tout la vie de famille que j’ai connue, au contraire. Il y a deux petites filles. Je ne peux pas croire que les insultes presque racistes dont font l’objet ces deux petites filles n’affectent pas aujourd’hui un grand frère et une grande sœur (David et Laura, NDLR). Donc je suis très confiante et je me dis que la commu­ni­ca­tion va reprendre.