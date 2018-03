Héritage de Johnny Hallyday : Pourquoi le frère de Laeticia a été nommé « exécuteur testamentaire »

En cause : les déclarations de Nathalie Baye qui révèle dans son communiqué incendiaire :

Toute la famille Boudou est citée sur le testa­ment, jusqu’au frère que Johnny ne suppor­tait pas, tandis que David et Laura, artistes eux-mêmes, se voient refu­ser ne serait-ce que le droit d’écou­ter le projet d’album post­hume de leur père.

Des propos confirmé par un ami du clan Hallyday, qui confie au Parisien :

Je ne sais pas si Johnny le détestait, en tout cas, ils n’étaient pas plus proches que ça. Grégory est du genre renfermé et fuyant, pas trop la tasse de thé de Johnny.

Laeticia proche de son frère et de sa compagne

Mais alors, pourquoi Grégory Boudou a-t-il été désigné exécuteur testamentaire ? Nombreux sont ceux à se poser la question, d’autant plus que Laura Smet et David Hallyday, eux, ont été écartés du testament de leur père.

Nos confrères du Parisien apportent, ce mercredi 7 mars, un élément de réponse. Ces derniers révèlent que Laeticia Hallyday est très proche de son frère… mais également de sa compagne. Et pour cause : les deux femmes ne sont pas des inconnues. Non, Grégory Boudou est en couple avec une prénommée Maryline… qui a été la nounou de Jade et Joy, les fillettes de Johnny et Laeticia.

Si aujourd’hui Maryline ne travaille plus pour le clan Hallyday, elle est encore très proche de la veuve du rockeur. En effet, selon un ami, elle serait toujours aussi présente pour Laeticia et ses filles, qu’elle a « accom­pa­gnées et soute­nues avant et après la dispa­ri­tion de Johnny, de Marnes-la-Coquettes jusqu’à Saint-Barthé­lemy ».

Une bonne raison pour faire de Grégory Boudou l’exécuteur testamentaire ?

