Héritage de Johnny Hallyday : Eddy Mitchell dans l’incompréhension “je ne comprends pas que l’on déshérite ses enfants”

Pour sa première apparition télévisée depuis la mort de Johnny Hallyday, en décembre dernier, Eddy Mitchell a décidé de rendre hommage au célèbre rockeur. Très ému, le chanteur a évoqué quelques souvenirs avec son ami, mais est revenu sur l’affaire médiatique qui secoue tout le clan Hallyday : l’héritage de Johnny.

Interviewé sur BFM TV, Eddy Mitchell a voulu rendre hommage à Johnny Hallyday en se souvenant “de sa vivacité et de sa résistance, de son courage, de sa ténacité” lors de la tournée des Vieilles Canailles. Actuellement en promotion pour son nouvel album, La Même Tribu, volume 2, Eddy Mitchell explique comment il vit la disparition du chanteur.

Ami avec Johnny depuis l’adolescence, Eddy Mitchell raconte aussi qu’il rêve de son compère.

Par exemple, il m’appelle pour aller à un bal costumé et moi j’ai rien à foutre d’un bal costumé. J’arrive chez lui – on est à Saint-Tropez à l’époque – et il est en mousquetaire. Je lui dit, ‘Qu’est-ce que tu fous en mousquetaire?’. Il me dit, ‘On a un bal costumé et j’ai le même costume pour toi avec le chapeau et les plumes’. Je lui dit ‘non, non, non’ et je me réveille, heureusement.