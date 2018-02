Héritage de Johnny Hallyday : Ce que David Hallyday voulait récupérer

Johnny Hallyday a laissé derrière lui un testament qui a surpris de nombreuses personnes, en commençant par ses enfants David Hallyday et Laura Smet, à qui il ne laisse rien. Les deux artistes ont donc décidé de le contester. Laura Smet s’en est expliquée dans une lettre adressée post-mortem à son père :

J’ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi. Il y a encore quelques semaines, tu me disais à table : ‘Alors, quand est-ce que vous faites un enfant ?’Mais que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j’admire tant ? (…) Je t’entends, papa, et moi, j’ai choisi de me battre. J’aurais préféré que tout cela reste en famille, malheureusement, dans notre famille c’est comme ça…

Johnny Hallyday laisse son fils sans souvenirs

En effet, l’idole des jeunes a confié l’ensemble de son patrimoine et de ses droits d’artiste à Laeticia Hallyday, et à elle seule. Ce qui a plongé Laura Smet et David Hallyday dans un grand désarroi. Ce dernier aurait bien aimé hériter de certaines choses ayant appartenues à son père. C’est ce que confie un de ses proches à nos confrères du Parisien :

La guerre aurait pu être évitée. David ne voulait pas grand-chose, juste une part des éditions et un souvenir de son père, une guitare, une voiture… Mais il est privé de tout !

L’affaire se réglera maintenant devant les tribunaux.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net