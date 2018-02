Héritage de Johnny Hallyday : Le chanteur a changé son testament après un terrible crash…

Laura Smet et David Hallyday ont récemment découvert que leur père les avaient déshérités, au profit de Laeticia Hallyday. Le rockeur a eu recours en 2014 à la loi californienne afin de faire de son épouse sa seule et unique héritière. Pourtant, selon ses proches, il avait établi quelques années plus tôt, un « testament équitable », où il partageait sa fortune entre ses quatre enfants et son épouse.

Mais alors, pourquoi est-il revenu sur sa décision ? Alors que certains accusent Laeticia Hallyday d’avoir manipulé son mari, nos confrères du Point avancent une toute autre théorie. Dans son dernier numéro, en vente dans les kiosques depuis ce jeudi 22 novembre, le magazine révèle que le rockeur a changé son testament… après le terrible crash l’avion de la Malaysia Airlines. L’appareil a disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord. Un drame qui demeure un mystère… et qui aurait été un déclic pour le chanteur.

Un déclic pour le couple

En effet, comme le rappelle le magazine, l’avion est « un moyen de transport que Johnny et Laeticia utilisaient beaucoup ».

Et d’expliquer :

Tous deux décident de rédiger des testaments croisés, afin de se confier l’un à l’autre, leur entier patrimoine en cas de décès. L’hypothèse d’une mort simultanée, « concomitante », lors d’un crash d’avion par exemple, est abordée.

C’est à cette époque également que Johnny Hallyday aurait aussi décidé de protéger sa fortune :

Le couple prend le soin de créer quatre trusts, lesquels doivent notamment héberger les droits artistiques de la star, les actifs américains et les actifs situés hors des Etats-Unis.

Une décision qui crée aujourd’hui la discorde au sein du clan Hallyday…

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net