Héritage de Johnny : David Hallyday pressentait que Laeticia n’allait pas lui faire de cadeau !

Dans la bataille qui oppose David Hallyday et Laura Smet à leur belle-mère, Laeticia, sur la question du testament du Taulier, tous les coups sont permis. Ce jeudi 1er mars, la veuve du Taulier a fait savoir, par le biais de son avocat, qu’elle « ne cédera ni aux manoeuvres d’intimidation ni aux attaques injurieuses et attend que justice soit rendue afin de faire respecter les dernières volontés de son mari ». Et Me Ardavan Amir-Aslani d’ajouter que le terme « déshé­rité » est « mensonger ».

Il a été relayé à plusieurs reprises dans la presse que les enfants majeurs de Johnny Hally­day auraient été déshé­ri­tés. Je réfute tota­le­ment ce terme menson­ger, mon défunt client ayant estimé avoir fait le néces­saire de son vivant pour mettre ses enfants majeurs à l’abri du besoin.

Écrit-il dans son communiqué à l’AFP.

David Hallyday « s’attendait à se faire plumer »

Laura Smet et David Hallyday qui s’estiment lésés entendent tout de même faire valoir leurs droits. Mais, selon les infor­ma­tions de Voici, le fils de Johnny savait qu’après le décès de son père, tout allait tourner au vinaigre. Un proche du chanteur a récemment révélé au magazine français :

David s’at­ten­dait à se faire plumer dès que son père ne serait plus là. Il l’avait souvent dit, il savait que ça fini­rait devant les tribu­naux.

Mais au delà de la question de l’argent, le patrimoine musical de l’idole des jeunes est également en jeu. David Hallyday digère mal le fait d’être mis à l’écart de la préparation de l’album posthume de son père. En effet, c’est le musicien Maxim Nucci, proche du défunt rockeur, qui a été chargé de le finaliser.

David avait beau­coup de mal avec la rela­tion que son père entre­te­nait avec Maxim Nucci, alias Yode­lice, que Johnny Hally­day consi­dé­rait comme son fils spiri­tuel.

Explique la même source à nos confrères.

Aujourd’hui, le fils de Sylvie Vartan a sans doute le sentiment d’être rejeté, une fois de plus. D’ailleurs, il vit très mal cette situation. Il préfère se retrancher dans son studio d’enregistrement tandis que Laura Smet prend elle aussi du recul, et a annoncé une heureuse nouvelle pour elle !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net