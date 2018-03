Heidi Klum : en lingerie fine sur Instagram

Heidi Klum pose régulièrement en petite tenue. A 44 ans, elle affiche toujours un corps de rêve et ne se prive pas de le montrer. Récemment interviewée par Ellen Degeneres, la jolie blonde en a profité pour répondre à ses détracteurs.

Parfois les gens disent ‘T’as 44 ans, tu vas en avoir 45. Pourquoi ne passes-tu pas le relais à quelqu’un d’autre ?’ Mais je me dis qu’il y a beaucoup de femmes de mon âge, de 50, 60, 70 ans. Alors, a-t-on une date de péremption ? Ne peut-on plus se sentir sexy ? Je me sens sexy.