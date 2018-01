Golden Globes : Oprah Winfrey déclare une “aube nouvelle” pour les femmes

En recevant le prix Cecil B. DeMille pour l’ensemble de sa carrière, Oprah Winfrey a rendu hommage à la campagne anti-harcèlement #MeToo (“moi aussi”), lancée après le scandale Weinstein et qui incite les femmes victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle à témoigner publiquement.

Elle a également salué la mémoire de Recy Taylor, une femme noire qui avait osé rapporter aux autorités son viol par plusieurs hommes blancs en 1944 et qui est décédée en décembre peu avant ses 98 ans.

Oprah Winfrey, 63 ans, a déploré “une culture brisée par des hommes puissants et brutaux“. Elle a déclaré, devant une salle debout dont certains avaient les larmes aux yeux :

Et d’ajouter :

Elle a cité ce faisant le nom de l’organisation “Time’s up” (“C’est fini”) fondée pour financer la défense de victimes d’agressions sexuelles au travail par plusieurs centaines d’actrices dont Natalie Portman et Reese Witherspoon.

Oprah Winfrey poursuit :

Et lorsque cette nouvelle aube sera finalement arrivée, ce sera parce que de nombreuses femmes magnifiques -dont de nombreuses sont dans cette salle ce soir- et quelques hommes plutôt phénoménaux, se battent durement pour s’assurer qu’elles deviendront les leaders qui nous conduiront vers une époque où plus personne n’aura jamais à dire MeToo.