George Clooney : Deux semaines après son accident de scooter, l’acteur apparaît en pleine forme !

Décidément, George Clooney a une santé de fer. L’acteur a déjà repris le tournage de sa série Catch 22, en Italie et plaisanterait même au sujet de accident de scooter.

George Clooney possède un sens de l’auto-dérision bien marqué. Alors que l’acteur américain se remet de son accident de scooter survenu il y a deux semaines tandis qu’il se trouvait en Sardaigne pour le tournage de sa nouvelle série, l’époux d’Amal Clooney ferait déjà des blagues sur sa mésaventure.

Le mardi 10 juillet dernier, un accident aurait pu laisser de graves séquelles à George Clooney, dont le scooter est entré en collision avec une voiture, le projetant sur le pare-brise. Fort heureusement, l’acteur de 57 ans s’en est sorti indemne.

Georges Clooney plus en forme que jamais !

Mais une source d’Us Weekly témoigne que l’icône de la marque Nespresso se porte on ne peut mieux, allant même jusqu’à plaisanter à propos de son accident. En effet, George Clooney est apparu en pleine forme sur le tournage de Catch 22. Une mini-série qu’il réalise pour la chaîne Hulu et qui sortira prochainement.

Ces clichés le montre détendu, grimpant à une fontaine et au volant d’une voiturette. Une preuve que les blessures de l’acteur n’ont ainsi pas eu raison de son énergie. Son accident relativement grave n’aurait pas non plus affecté le tournage. En effet, d’après une source de People, il se déroulerait dans les délais prévus.

Actuellement, la star a été aperçue saluant chaleureusement les personnes présentes sur le set, des habitants du petit village italien de Sutri, proche de la capitale dans lequel s’est installée l’équipe de tournage.

De quoi rassurer ses fans inquiets, photos à l’appui !

écrit par joanna