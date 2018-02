George Clooney : Comment il a rencontré Amal Allamudin

C’est probablement une maxime sur laquelle ils ont basé leur vie. Et ils ont raison. Pourtant, invité de la nouvelle émission de David Letterman diffusée sur Netflix à partir du 9 février, l’ancien docteur de la série Urgences s’est laissé aller à quelques confidences.

En effet, l’acteur a profité de sa venue pour se confier sur sa rencontre avec celle qui deviendra sa femme. Et l’histoire ressemble à un conte de fées. C’était en mai 2013 alors que George se prélassait dans sa maison en Italie. Un ami lui passe nonchalamment un coup de téléphone.

« Je passe chez toi, je peux ramener une amie ? » et j’ai répondu « oui, bien sûr ».

Puis c’est son agent qui l’appelle pour lui révéler une information prophétique incroyable.

« J’ai rencontré la femme qui arrive chez toi, et tu vas l’épouser. »

Il faut croire que George a vraiment confiance en son agent. Il faut dire que la première rencontre ressemble à un coup de foudre.

Mes parents étaient en vacances à la maison, donc ils sont restés avec nous ce soir-là. Et puis on a discuté, jusqu’au petit matin. J’ai récupéré son adresse email car elle devait m’envoyer des photos de mes parents. On a commencé à s’écrire mais… Je ne savais pas vraiment si elle voulait sortir avec moi. Je pensais que nous n’étions que des potes.