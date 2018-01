Game of Thrones : Une star de la série sera la demoiselle d’honneur de Sophie Turner !

Sophie Turner va prochainement se marier avec Joe Jonas et on connaît déjà le nom de sa demoiselle d’honneur. Indice: c’est également une star de Game of Thrones !

Sophie Turner nage en plein bonheur ! Depuis octobre dernier, l’actrice est fiancée au chanteur Joe Jonas. Les deux tourtereaux ont sauté le pas après un an de relation et ils sont plus heureux que jamais.

Bien évidemment, Sophie Turner et Joe Jonas pensent à la préparation de leur mariage. Et pour cause, on connaît déjà le nom de la demoiselle d’honneur de la belle blonde. N’allez pas bien loin, il s’agit d’une star de Game of Thrones, la même série qui a rendu Sophie Turner célèbre.

Maisie Williams ou Emilia Clarke ?

Mais qui est alors l’heureuse élue ? C’est donc Maisie Williams qui aura l’honneur d’être aux côtés de Sophie Turner. Chose plutôt logique quand on sait que les deux actrices sont devenues meilleures amies depuis le premier jour du tournage de Game of Thrones.

Très excitée, Maisie Williams a donc lâché la bonne nouvelle à Radio Times. Maintenant, on a hâte « d’assister » au mariage de Sophie Turner et de Joe Jonas !

