Gad Elmaleh change complètement de look : Ses fans mitigés !

Mardi 2 janvier, l’interprète de Chouchou, a posté une photo en noir et blanc sur son compte Instagram. Le cliché en a surpris plus d’un puisqu’il est apparu quasiment chauve !

L’acteur a alors pu dévoiler sa barbe de trois jours contrastant avec l’absence de cheveux à ses 1,4 millions d’abonnés.

Les fans de Gad Elmaleh n’ont pas hésité à donner leur avis sur le nouveau look de leur vedette préférée.

Et aller dix ans de plus d’un coup ! Mais ce look GÉNIAL !