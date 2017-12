France Gall hospitalisée : Son entourage donne de ses nouvelles

C’est à l’hôpital que France Gall a malheureusement été contrainte de passer les fêtes de Noël. En effet, le magazine Ici Paris révèle, dans son dernier numéro, que la chanteuse a été admise, le 19 décembre dernier, en soins intensifs, à l’Hô­pi­tal améri­cain de Neuilly-sur-Seine. Une nouvelle qui a immédiatement inquiété tous ses fans.

Ainsi, l’entourage de la chanteuse a décidé de sortir de son silence. C’est via un communiqué que Geneviève Salama, la char­gée de communication de France Gall, a dévoilé les raisons de son hospitalisation.

Celle-ci déclare :

Dans un souci de toute transparence et pour mettre fin à cette déferlante, France Gall tient à informer ses amis, son public et les médias qu’elle a en effet été hospitalisée pour raison d’infection sévère et qu’elle est actuellement soignée.