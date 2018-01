Pourquoi France Gall “détestait Claude François”

Ainsi, elle a notamment évoqué l’histoire d’amour de son amie avec Claude François. Une relation dont elle ne gardait pas un bon souvenir. En effet, Christine Haas a déclaré :

Une confidence qui n’étonnera finalement personne…

En 1965, France Gall remporte le concours de l’Eurovision avec son titre Poupée de cire, poupée de son. Au moment de récupérer son prix, France Gall monte sur scène, en pleurs. Mais ses larmes ne sont en aucun cas des larmes de joie…

En effet, lors d’un entre­tien avec Stéphane Bern diffusé sur France 2 en 2015, la chanteuse était revenue sur cette soirée catastrophique. Ainsi, elle confiait :

Il s’est passé un drame absolu pour moi. J’étais avec un garçon, et ce garçon j’ai demandé à ce qu’on l’appelle quand j’ai gagné. Et ce garçon, juste avant que je monte sur scène, pour aller rechan­ter ma chan­son, il me dit : “Je te quitte”. Donc moi qui étais très amou­reuse, je pleure. Et on me pousse sur scène et on voit que j’ai plein de larmes mais ça n’a rien à voir avec le fait que j’ai gagné.