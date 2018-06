France 98 – FIFA 98 : Pourquoi Aimé Jacquet a rompu tout contact avec la presse ?

En 1998, il avait offert aux Bleus leur première et unique Coupe du monde. Depuis, Aimé Jacquet, s’est fait plutôt discret.

“Mémé” pour les intimes, coule aujourd’hui une retraite bien méritée à Annecy, où il s’est installé avec sa famille. Nos confrères de LCI sont allés à la rencontre Henri Emile, ancien adjoint de Jacquet. En outre, le membre du staff technique de l’équipe de France pendant près de deux décennies a donné quelques nouvelles de son ami.

Il a quelques problèmes de dos mais ça va mieux. C’est quelqu’un qui a toujours fait beaucoup de sport. Petit à petit, il retrouve des sensations et du plaisir à travers la marche

raconte à LCI Henri Emile.

Aujourd’hui âgé de 76 ans, Aimé Jacquet a rompu tout contact avec la presse. Les raisons de cette discrétion sont à chercher quelques années auparavant, lorsque le journal l’Equipe n’a eu de cesse de contester tous ses choix.

Explique Henri Emile.

Il a mal vécu les attaques personnelles venues d’un journal dit spécialisé (L’Équipe, ndlr). Il a voulu aller au bout de sa logique, couper avec un certain monde. Il n’est plus revenu en arrière.

L’ancien membre du staff technique de l’équipe de France donne les autres raisons pour lesquelles Aimé Jacquet se serait éloigné des micros et des caméras.

Sa volonté est de ne répondre à personne parce qu’il y a trop de demandes. Il veut être tranquille. Cela représente trop de sollicitations. Vous ne maîtrisez plus rien, vous êtes appelés pour réagir en permanence.

C’est donc pour les vingt ans de la victoire de l’Equipe de France qu’Aimé Jacquet est revenu dans la lumière. En effet, les téléspectateurs ont pu le voir apparaître dans le documentaire 98, les secrets d’une victoire, diffusé sur TF1. Toutefois, l’ancien sélectionneur n’est pas sûr de pouvoir célébrer les 30 ans de cette célèbre victoire.

reconnaît son ancien adjoint.

Aimé Jacquet a aussi gardé le contact avec “ses” Bleus, qui le surnomment d’ailleurs “Dieu”.

confie son ancien bras droit.

Triste nouvelle pour les fans, l’Equipe de France de 98 ne risquera pas de se réunir de nouveau.

On préférera conserver une image positive auprès du public. Les joueurs pourront revenir sur ce qu’ils ont vécu, à la télé ou ailleurs, mais ce qui est certain, c’est qu’ils ne seront plus dans l’action sur le terrain. L’histoire de 98 ne se terminera jamais mais elle s’atténuera sans doute, si l’équipe de France, ce qu’on souhaite tous, remporte une deuxième étoile