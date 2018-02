Fiona Gélin : au RSA et en détresse, elle confie son triste quotidien

Intitulé Si fragile, elle s’était alors confié à nos confrère du magazine Voici sur sa liberté retrouvée face à ses addictions.

Ça a été plus facile de décro­­cher de l’hé­­roïne que de l’al­­cool. L’al­­cool, on en trouve partout et ça abime physique­­ment. Quand je me compare avec des actrices de ma géné­­ra­­tion qui sont sublimes, comme Sophie Marceau… Bon, elles sont riches, ont des coaches et une vie saine.