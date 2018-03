Pour rappel, le chanteur du groupe de rock Noir Désir a été condamné à huit ans de prison pour coups mortels sur sa compagne Marie Trintignant. Après avoir été libéré en 2007, le chanteur avait dernièrement été la cible de critiques après son apparition en Une du magazine des Inrocks. Depuis ce retour médiatique, Bertrand Cantat est continuellement sous le feu des critiques, de plus en plus virulentes. En effet, l’acteur et réalisateur Olivier Marchal l’a interpellé sèchement sur Instagram.

« L’amour passion ne doit pas tuer »

Décidément, Olivier Marchal ne mâche ses mots. Ainsi, suite à l’annonce du retrait de Bertrand Cantat de tous les festivals d’été, l’acteur et réalisateur a décidé de le prendre à parti. C’est dans un post Instagram bouillonnant que le réalisateur de 36 Quai des Orfèvres a interpellé le chanteur.

Petite photo à l’attention de monsieur Bertrand Cantat. Qui, après avoir fait la une de ce torche cul « les Inrocks » se permet de demander le droit à la réinsertion et d’échapper aux mouvements féministes. Regarde juste cette photo. Ma fille. La même que tu as enlevé à Jean Louis et Nadine. Maintenant, ferme ta gueule et fais toi oublier. L’amour passion ne doit pas tuer…..

A-t-il écrit en légende d’une photo de lui et de sa fille.

Soutenu malgré tout

Face à la déferlente de critiques, Bertrand Cantat avait expliqué sur Facebook son choix de se retirer du festival. Le chanteur n’a par ailleurs pas hésité à son tour de cibler les médias. Selon lui, ils auraient « trop souvent déformée et instrumentalisée jusqu’à l’excès » son histoire.

Pour mettre fin à toutes les polémiques et faire cesser les pressions sur les organisateurs, j'ai décidé de retirer notre projet de tous les festivals d'été.Bertrand Cantat

Estimant que « Bertrand Cantat a le droit de chanter », l’Observatoire de la liberté de création s’est rangé du côté du chanteur. C’est dans un communiqué publié mardi 12 mars que l’Observatoire a défendu le leader de Noir Désir.

Cantat a le droit de chanter (…) chacun est libre d’aller le voir, ou pas. Dans un Etat de droit, personne ne se fait justice à soi-même, et personne ne fait justice à quelqu’un d’autre en dehors de la justice

Peut-on lire dans le document.

Bertrand Cantat a le droit de chanter !

