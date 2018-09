Fashion Week : Pauline Ducruet, sublime dans un haut transparent

Pauline Ducruet est devenue une véritable star dans le monde de la mode et squatte le premier rang de nombreux défilés. A New York, elle ne pouvait donc pas faire une sérieuse apparition pour la Fashion Week.

“Working girl”

PAuline Ducruet participe jusqu’à 14 septembre à la Fashion Week de New York. On imagine qu’elle prendra ensuite la destination de Londres. Le 11 septembre, c’est au défilé d’Oscar de la Renta qu’elle s’est rendue. Et autant dire qu’aucun photographe n’a manqué son arrivée. Il faut dire qu’elle arborait un look plein d’ambivalences.

Ainsi, elle potait un pantalon cigarette noir et un top aux épaules dénudées. Une ambiance générale très “working girl” new-yorkaise. Enfin à un petit détail près, le top était plus que légèrement transparent comme le montrent les clichés des photographes. Vous trouvez l’ensemble un peu trop sobre ? Des plumes étaient cousues sur le top pour le détail qui tue. Enfin, pour ajouter une touche de couleur, elle portait des sandales à talon d’un bleu très flashy.

Oscar de la Rentu a du apprécier l’hommage puisque ce style s’intégrerait très bien à l’image de sa marque. La jeune femme avait opté pour un style très différent au début de la Fashion Week comme le note Closer. Pour Tom Ford, elle avait misé sur une robe noire en cuir.

écrit par David