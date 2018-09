Eva Longoria maman comblée : ses confidences touchantes sur son fils

Eva Longoria est une nouvelle femme depuis la naissance de son fils ! Heureuse, comblée et épanouie, l’actrice rayonne de bonheur.

Il y a quelques mois, Eva Longoria donnait naissance à Santiago, un adorable petit garçon. A l’âge de 43 ans, la belle brune goûte donc pour la première fois aux joies de la maternité. Et il n’y a pas à dire, l’arrivée de ce petit bébé a donné un véritable sens à la vie de l’actrice. Plus comblée et épanouie que jamais, Eva Longoria rayonne de bonheur. Tout le temps accompagné de son fils, la star n’hésite pas à poster régulièrement des clichés d’eux ensemble ultra cute !

Les confidences d’Eva Longoria sur son fils

Récemment interviewée par le magazine Gala, Eva Longoria a fait des confessions très touchantes sur son adorable bébé. Celle-ci s’est tout d’abord confiée sur les premiers instants qu’elle a passé avec son fils :

C’était magique. J’étais à l’hôpital, fatiguée par l’accouchement, un peu perdue, avec beaucoup de gens autour de mon lit, des médecins et des infirmières. Lorsque j’ai pris le bébé, je n’ai plus entendu un bruit. C’était juste lui et moi. J’avais l’impression qu’on se connaissait depuis toujours.

L’actrice a ensuite avoué qu’elle avait bien du mal à se séparer de son petit garçon :

Quand il dort, il me manque, je lui dis : ‘Dépêche-toi de te réveiller pour que je puisse jouer avec toi, te regarder, t’embrasser, te câliner, te mordiller, te prendre dans mes bras’.

Cette maternité de rêve a t-elle déjà donné envie à Eva Longoria d’avoir un deuxième enfant ? Sur ce point, la star préfère calmer les choses :

Oh mon Dieu ! Je sors à peine de la salle d’accouchement. C’était si dur et douloureux ! Je ne peux vraiment pas penser à un autre enfant. En ce moment, nous profitons de notre bonheur. Il ne faut pas être trop gourmand !

écrit par Sonia