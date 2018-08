Emmanuel et Brigitte Macron invités à dîner par la famille royale du Luxembourg !

En vacances au Fort de Brégançon, le Président et son épouse ont été invités à dîner par leurs voisins. Et ces derniers sont loin d’être de simples anonymes. En effet, il s’agit du Grand-duc et de la Grande Duchesse du Luxembourg, Henri et Maria-Teresa. Comme le veut la tradition, le couple prestigieux a invité Emmanuel et Brigitte Macron à passer la soirée de dimanche dans leur propriété, en tête à tête.

Une tradition amicale entre la France et le Luxembourg

Pour se rendre jusqu’au lieu de rendez-vous, le couple Macron a même emprunté la voiture électrique du Grand-duc et de la Grande Duchesse. Une rencontre traditionnelle que l’on doit au Général de Gaulle. En effet, ce dernier a accordé ce terrain en signe de remerciement après la Seconde Guerre Mondiale.

De quoi animer comme il se doit les vacances radieuses du chef de l’Etat avant de reprendre le chemin de l’Élysée et de ces polémiques…

