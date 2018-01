Emily Ratajkowski sort le décolleté XXL pour rentrer dans 2018 !

Emily Ratajkowski commence l’année 2018 en beauté ! Après une année très mouvementée, le mannequin est encore plus déterminé à faire parler d’elle. Et visiblement, elle n’a pas perdu ses bonnes habitudes ! Plus qu’active sur Instagram, Emily Ratajkowski a dévoilé sa toute première photo de 2018 qu’on n’oubliera pas de si tôt ! Ainsi, autant vous dire qu’elle a affolé toutes les têtes. Et on comprend pourquoi d’ailleurs !

Un décolleté vertigineux au programme !

N’ayant pas froid aux yeux, Emily Ratajkowski a montré sa tenue du soir. Ces nombreux followers ont donc pu admirer le mannequin vêtu d’un body en dentelle qui ne cachait presque rien. Résultat, on pouvait entrevoir sa poitrine généreuse. C’était sans compter sur son regard de charmeuse qui a dû faire des ravages. Décidément, Emily Ratajkowski n’a pas fini de nous en mettre plein la vue !

