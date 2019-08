Elton John fête un anniversaire particulier sur twitter

Elton John n’a pas bu une goutte d’alcool depuis 29 ans. Fier de lui, il a tenu à poster un message sur twitter.

Le chanteur aux millions d’albums vendus a connu dans sa vie des déboires et des addictions. Voulant mettre un terme à son alcoolisme, il y a 29 ans de cela, il s’est s’engagé auprès des alcooliques anonymes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’acteur est sobre depuis toutes ces années. Souhaitant encourager les personnes ayant le même problème que lui à l’époque, il a posté son badge des alcooliques anonymes sur twitter accompagné d’un message poignant.

29 years ago today, I was a broken man.

I finally summoned up the courage to say 3 words that would change my life: “I need help”. Thank you to all the selfless people who have helped me on my journey through sobriety.

I am eternally grateful.

— Elton John (@eltonofficial) July 29, 2019