Elsa Zylberstein condamnée à de la prison avec sursis : La raison dévoilée

En 2017, Elsa Zylberstein qui laissait entrevoir un téton sur le tapis rouge à Cannes a fait parler d’elle pour une nouvelle pas vraiment positive… Eh oui, l’actrice a dû faire face à la justice suite à un accident de la route qui s’est produit en plein Paris. En effet, Elsa Zylberstein a renversé une vieille dame âgée de 89 ans. Cette dernière s’était alors précipitée pour aider la victime puis celle-ci s’est aperçue qu’elle avait oublié de serrer le frein à main…

L’actrice condamnée à de la prison avec sursis

“Dans la panique j’ai fait la bêtise de m’en aller” a ensuite expliqué la belle brune. Cette dernière a fini par se présenter trois quarts d’heure plus tard au commissariat de police. Finalement, Elsa Zylberstein a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et 1500 euros d’amende pour “blessures involontaires”, “délit de fuite” et “conduite sans permis”. La victime, elle, a souffert d’ecchymoses et a fini avec sept jours d’ITT.

écrit par Sonia