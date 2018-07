Ellie Soutter, championne de Snowboard, meurt le jour de ses 18 ans

Ellie Soutter, championne de snowboard, a été retrouvée morte mercredi 25 juillet 2018, jour de son 18e anniversaire. Elle venait tout juste d’être sélectionnée pour les Championnats du monde junior en Nouvelle-Zélande.

Unique médaillée britannique au Festival olympique de la jeunesse 2017, Ellie Soutter voulait participer aux Jeux olympiques d’hiver de 2022, à Pékin. Les causes de son décès sont pour l’heure inconnues. Aucun autre détail n’a filtré sur sa mort, précise la BBC.

a déclaré le président du comité olympique britannique, Hugh Robertson, dans un communiqué.

Selon Le Parisien, la jeune championne résidait avec son père dans les Alpes françaises où elle a appris à faire du snowboard. Ce dernier a d’ailleurs publié un message émouvant sur son compte Facebook.

This cruel world took my Soul mate and “Bessie” from me yesterday on her 18th birthday. I was so proud of the beautiful…

Emilie Sarsfield, une de ses coéquipières, a également tenu à lui rendre hommage via Twitter :

So sad to hear the news of the passing of @elliesoutter You really were an amazing girl! Such a fun teammate, made me smile everyday, cracking all the jokes and enjoying life to it’s fullest! I’m going to miss you and your amazing energy. 😘 All my thoughts to your family 🙏 pic.twitter.com/0VyswjMQuB

— Emily Sarsfield (@EmSkiCross) July 26, 2018