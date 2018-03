Ed Westwick accusée d’agression sexuelle et de séquestration par une quatrième femme

Pour Ed Westwick, les mois se suivent et se ressemblent. Et les témoignages accablants autour de son comportement s’accumulent autour de lui.

Ed Westwick a fait partie des belles heures de la série Gossip Girl dans laquelle il jouait le rôle de Chuck Bass. Et aujourd’hui, le rôle pour lequel il est surtout connu, c’est celui qu’il tient dans de nombreuses histoires de harcèlement sexuel. Déjà accusé par trois femmes d’agressions sexuelles et de viols, c’est aujourd’hui une quatrième victime potentielle qui dénonce son comportement outrageux.

Ed Westwick perçu comme « un violeur en série »

En effet, la plainte émane de la styliste Haley Camille Freedman, qui a ajouté son nom à la liste des victimes potentielles de l’acteur. La jeune femme de 23 ans a porté l’affaire devant les tribunaux de Los Angeles. A ce propos, nos confrères du Daily Mail ont pu consulter un dossier de 129 pages dans lequel elle narre le cauchemar qu’elle aurait vécu au domicile de l’acteur.

La soirée avait pourtant commencé comme un rendez-vous comme les autres entre un homme et une femme avant de se plonger subitement dans la violence et l’irrespect, comme raconté dans le dossier :

Durant leur premier rapport, Westwick est devenu violent et agressif, il a demandé à Freedman de l’étranger ou de le gifler et quand Freedman refusait, il mettait ses mains autour de son cou, la giflant et l’étranglant contre sa volonté. Westwick a aussi demandé à Freedman de lui cracher dessus pendant l’acte. Quand Freedman a refusé, il lui crachait dessus.

L’acteur de 30 ans l’aurait ensuite séquestrée pendant deux jours, et aurait abusé d’elle physiquement à plusieurs reprises. Encore très choquée par cette histoire qui s’est déroulée en 2015, la jeune styliste décrit l’acteur comme « un monstre », un « serial-violeur » et « un alcoolique violent et fou ».

Ed Westwick ne s’est pour l’instant pas encore exprimé sur ces accusations très graves. Sa carrière d’acteur risque dans tous les cas de rester au point mort un petit moment.

