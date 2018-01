Ed Sheeran prévoit déjà d’arrêter sa carrière !

L’artiste a en effet apporté une précision de taille. Sa carrière musicale prendra fin le jour où il deviendra papa. Ce qui pourrait néanmoins arriver rapidement puisqu’Ed Sheeran a annoncé ses fiançailles avec sa chérie sur Instagram ce 20 janvier.

Je me dirai : ‘Je n’en ai plus vraiment quelque chose à faire maintenant que j’ai une autre vie dont je dois m’occuper’. C’est totalement compréhensible parce quand tu as des enfants, ton aspiration est de devenir un bon père (…) Pour être honnête, mes ambitions diminuent un peu car j’ai accompli beaucoup plus que je n’aurais jamais cru. Je ne sais pas quoi faire maintenant.