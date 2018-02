Drake : le rappeur offre 10.000$ de cadeaux à une femme de chambre

Une âme généreuse

Le rappeur multiplie les actes de générosité. Il a offert 50.000$ à l’une de ses fans pour payer ses études et ne s’est pas arrêté là. Après un nouveau don à une école, après avoir stoppé son concert pour arrêter un harceleur, on a récemment pu le retrouver dans une vidéo qui faisait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit le rappeur payer les achats de tous les clients dans un supermarché.

Mesdames et messieurs, est-ce que je pourrais avoir votre attention s’il vous plait.

Plus loin il poursuit,

Prenez tout ce que vous voulez pour vos familles dans le magasin, c’est gratuit. Je me charge de tout, profitez !

Une journée de rêve

Odalie Paret travaille au Fontainebleau Miami Beach depuis plus de vingt ans. Chaque matin, la femme de chambre de 63 ans doit passer près de 4h dans les transports pour se rendre à son travail. Des conditions de vie difficiles relayées par un article sur lequel le rappeur canadien est tombé par hasard.

Un mystérieux coup de fil plus tard, la femme de chambre est invitée à se rendre au SPA de son employeur. Un petite mise en bouche avant de profiter d’un repas avec le chef Michael Mina et d’une session shopping de 45 min chez Saks Fifth Avenue. C’est là qu’elle a pu rencontrer Drake en personne et lever le voile sur son bienfaiteur.

Interrogée par le Miami Herald elle confie :

Cela m’a rendu si heureuse … je lui suis éternellement reconnaissante.

Le temps d’une journée, Odalie a pu s’offrir une vie de luxe. Finalement, elle a acheté une paire de chaussures, un sac Valentino, plusieurs parfums et un collier en or blanc 18 carats avec éclats de diamant à 6000$. Une journée mémorable pour un total de 10.000$ !

De son côté, le rappeur a sobrement publié sur son Instagram, «Il n’y a rien de mieux que voir des gens vivre une expérience heureuse, quand ils en ont le plus besoin»

