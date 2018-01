Donald Trump : Une actrice porno balance sur ses performances au lit !

Suite à un accord financier s’élevant à 130 000 dollars conclu avec le principal intéressé, le témoignage accordé au magazine In Touch était resté dans les tiroirs. Jamais dévoilées, ces informations sont aujourd’hui ressorties dans les tabloïds américains.

Ce mercredi 17 janvier, l’Amérique a ainsi pu découvrir que Donald Trump a bel et bien, selon l’actrice X, eu des rapports sexuels avec elle.

Révèle celle qui précise avoir rencontré l’homme politique en juillet 2006, quelques mois à peine après l’accouchement de Melania Trump.

Une fois dans sa chambre d’hôtel, elle le questionne d’ailleurs sur sa femme.

Elle ajoute :

Il était assis sur le lit et m’a demandé de m’approcher. Je me suis dit : ‘allez, nous y voilà’, et nous avons commencé à nous embrasser. Je ne me souviens plus pourquoi je l’ai fait mais je me rappelle que pendant que nous faisions l’amour, je me suis dit : ‘Pourvu qu’il ne me propose pas de me payer’