La dernière scène de France Gall : Un émouvant duo avec Johnny Hallyday à l’Olympia

France Gall est décédée ce 7 janvier, à l’âge de 70 ans. Elle était entourée de son fils et de son compagnon. La chanteuse défiait « depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer », a confié sa chargée de communication à l’AFP. Mais cela faisait des années déjà que l’artiste n’était plus présente sur le devant de la scène. En effet, elle avait mis fin à sa carrière en 1997 après le décès de sa fille, Pauline, atteinte de la mucoviscidose.

Ainsi, la dernière apparition scénique de France Gall date du mois d’août 2000. Elle reprenait alors le tube Quelque chose de Tennesse, aux côtés de Johnny Hallyday, lui même disparu le 6 décembre 2017 des suites d’un cancer.

France Gall et Johnny Hallyday : Leur dernier duo sur scène

France Gall avait accepté l’invitation du rockeur à l’Olympia afin de rendre hommage à l’amour de sa vie, Michel Berger. Ce dernier avait en effet composé le titre en 1985 pour Johnny.

Aujourd’hui, ces images sont lourdes de sens. Car, ironie du sort, les deux chanteurs sont morts à seulement un mois d’intervalle.

