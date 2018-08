Demi Lovato : selon son dealer, la chanteuse “savait qu’elle prenait des pilules dangereuses”

Le 24 juillet dernier, Demi Lovato a fait une overdose qui aurait pu lui être fatale. Sauvée in extremis grâce à ses amis, la chanteuse a rapidement été amenée à l’hôpital. Depuis, si elle a passé deux semaines à l’hôpital Cedars-Sinai, elle est maintenant en centre de désintoxication. Entourée de ses proches dont sa soeur et son ex petit-ami, la chanteuse fait tout pour combattre ses vieux démons.

Son dealer raconte tout !

Un mois après son overdose, le supposé dealer de Demi Lovato a raconté la nuit où tout a basculé. Devant les caméras de TMZ, Brandon Johnson a révélé les moindres détails de sa relation avec l’ex-star de Disney.

Ainsi, le jeune homme serait arrivé au domicile de la jeune femme vers 4h du matin, à la demande de cette dernière. Déclarant être un ami proche voire même plus de la chanteuse, il affirme que cette nuit-là, elle savait très bien que la drogue consommée était dangereuse.

Ensuite, il dit avoir quitté le domicile de Demi Lovato vers 7 ou 8 heures du matin. A ce moment-là, la chanteuse était endormie et ne montrait aucun signe de détresse. Ce n’est que vers 11h30 qu’elle a fait une overdose. Elle a été sauvée à temps par ses amis qui lui ont administré un anti-opioide avant de l’emmener à l’hôpital.

Actuellement en cure de désintoxication, la chanteuse est également passée à côté d’un cambriolage…

écrit par Doriane