Demi Lovato hôspitalisée d’urgence après une overdose !

Demi Lovato a été transportée en toute urgence vers un hôpital de Los Angeles ce mardi 24 juillet. Celle qui chante “Echame la culpa” aurait fait une overdose selon nos confrères de TMZ et les forces de police.

Selon une source proche de la famille citée par CNN, les secours ont été appelés à 11h22 (19h22) d’une maison dans les collines d’Hollywood. Il s’agit “apparemment d’une overdose”. La chanteuse de 25 ans est alors retrouvée inconsciente à l’arrivée des secours, qui lui ont administré du Naxolone, une substance utilisée pour traiter les overdoses d’opiacés comme l’héroïne.

Demi est réveillée et avec sa famille, qui remercie tout le monde pour l’amour, les prières et le soutien. Certaines informations publiées sont erronées, ils demandent [au public] de respecter sa vie privée.

Raconte l’un de ses représentant au site people TMZ.

La chanteuse avait commencé sa carrière sur Disney Channel. Dimanche 22 juillet, elle est apparue en concert à la California Mid-State Fair avec Iggy Azalea. En théorie, elle devait se produire à Atlantic City dans quelques jours.

Malgré son jeune âge, Demi Lovato a déjà été en cure de désintoxication à l’âge de 18 ans. Elle souffrait alors d’une addiction à la cocaïne, l’alcool et l’oxycodone. L’ancienne coach de The Voice aux Etats-Unis explique ainsi qu’elle buvait de la vodka dès 9 heures du matin. Alors que cela faisait 6 ans qu’elle expliquait être sobre, début juin, la jeune femme a confessé avoir replongé dans ses vices avec une chanson baptisée “Sober” (Sobre en français). Elle s’excusait alors auprès de ses parents.

Maman je suis désolée, je ne suis plus sobre/Papa, pardonne-moi pour l’alcool répandu par terre […] À ceux qui ne m’ont pas lâchée, on est déjà passés par là/Je suis désolée, je ne suis plus sobre.