Demi Lovato : De nouveau avec son ex Wilmer Valderrama ? La photo qui sème le doute

Si Demi Lovato a déjà connu des amourettes et a succombé au charme de Joe Jonas, c’est avec l’acteur Wilmer Valderrama qu’elle a eu la relation la plus longue. Les deux célébrités ont commencé à se fréquenter en 2010 avant de rompre 6 ans plus tard.

Mais si le dicton dit « loin des yeux, loin du cœur », cela n’est pas toujours forcément le cas. En effet, dans son documentaire Simply Complicated dévoilé en octobre 2017, la chanteuse révélait encore penser à son ex.

Je pense que mon cœur est toujours avec Wilmer. Il l’était et il est toujours avec lui. Je pense qu’il le sera toujours car on ne passe pas six ans avec quelqu’un sans lui donner une partie de son cœur et vice-versa. Je suis sûre que je ne rencontrerais personne qui sera comme lui.

Demi Lovato et Wilmer Valderrama en couple ?

Deux ans après leur séparation, les rumeurs veulent que Demi Lovato et Wilmer Valderrama redonnent une chance à leur relation. C’est une photo publiée par le site TMZ qui a semé le doute auprès des fans.

En effet, sur celle-ci nous voyons la chanteuse et l’acteur se retrouver en tête à tête dans un restaurant mexicain à San Fernando Valley près de Los Angeles. Le cliché a été pris le samedi 24 février 2018. Les témoins de la scène ont affirmé que les ex étaient complices.

Si ces retrouvailles ne signifient pas forcément que les deux anciens tourtereaux se soient remis ensemble, il n’en fallait pas plus pour que les fans imaginent l’interprète de Tell me you love me de nouveau heureuse dans les bras de Wilmer Valderrama.

