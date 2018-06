David Hallyday s’exile à Londres sans sa femme ni son fils

Fatigué de la bataille médiatique et judiciaire contre Laeticia Hallyday, David Hallyday est parti s’exiler, seul, à Londres, loin de sa femme et de son fils.

David Hallyday a un besoin vital de se vider la tête

Six mois après le décès de son père, David Hallyday a décidé de quitter sa femme et son fils pour s’exiler à Londres. Fatigué de la bataille médiatique et judiciaire contre Laeticia Hallyday, le chanteur désire faire un break et retomber dans l’anonymat.

Effectivement, depuis que le chanteur et sa sœur Laura Smet ont décidé de contester le testament laissé par Johnny Hallyday, qui a tout légué à sa femme Laeticia, David a « un besoin vital de se vider la tête, de se ressourcer, de se retrouver loin du tumulte de l’affaire de l’héritage Hallyday », selon une exclusivité Closer.

Le chanteur de 51 ans avait d’ailleurs confié, en mars 2017, sur France Inter :

J’adore vivre à Londres. Là-bas, personne ne me connaît et ça, c’est appréciable !

Ainsi, son épouse Alexandra Pastor et son fils, Cameron, 13 ans, resteront vivre au Portugal, pays dans lequel la petite famille vit depuis le mois de janvier. Un choix de vie pour le chanteur, qui avait décidé de suivre les traces de Florent Pagny, Eric Cantona ou encore Madonna, qui se sont tous installés au Portugal.

écrit par Alberto