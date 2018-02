David Hallyday : Son adorable message pour Laura Smet

David Hallyday est fier de sa petite soeur, Laura Smet, et il a tenu à lui faire savoir via un adorable message posté sur Instagram qui a ému les internautes.

Les relations au sein du clan Hallyday sont plutôt tendues actuellement. L’album posthume de Johnny Hallyday, sur lequel travaille actuellement Laeticia Hallyday, a provoqué de vives tensions entre la veuve du chanteur et son fils aîné, à savoir David Hallyday. Et ce n’est pas auprès de Laura Smet que Laeticia Hallyday trouvera du soutien. Non, il se murmure que les deux femmes ne se parleraient depuis les funérailles du rockeur.

Si les relations entre Laeticia Hallyday et les deux aînés du chanteur semblent particulièrement tendues, tout va pour le mieux en revanche entre David Hallyday et Laura Smet. Unis dans le chagrin, le frère et la soeur affichent toujours une tendre complicité. Preuve en est avec cet adorable message posté sur les réseaux sociaux par David Hallyday pour sa soeur.

« Talent »

Nommée aux lauriers de la télé­vi­sion 2017 pour son rôle dans le téléfilm La Bête curieuse, Laura Smet a fait part de sa joie sur Instagram. Parmi les nombreux messages de soutien, les internautes ont remarqué celui de son frère. Celui-ci a indiqué en commentaire de cette publication :

Talent

Un message auquel Laura Smet a répondu :

Merci mon amour de frère

C’est avec deux petits bisous que David Hallyday a répondu à son tour à sa petite soeur, dont il semble être aujourd’hui plus proche que jamais.

