David Ginola : L’ancien footballeur est papa pour la troisième fois !

Il a annoncé sur twitter la naissance d’une petite fille, qu’il a eue avec Maeva Denat, sa compagne depuis 2016. Il n’a pas dévoilé son prénom.

I’m ecstatic, so very happy, just became father of a very beautiful little girl….

Je suis tellement heureux, je suis à nouveau Papa d’une très jolie petite fille…💝💞💜❤️💖 — David Ginola (@teamginola) February 20, 2018

On peut dire que l’année 2016 a chamboulé sa vie. C’est l’année de son divorce et surtout, au mois de mai il est victime d’un arrêt cardiaque au cours d’un match de football caritatif aux côtés de Matt Pokora et d’anciens sportifs. Il s’effondre sur le terrain, frôle la mort et finit par s’en sortir.

La même année, il rencontre Maeva Denat, mannequin de 22 ans sa cadette. Même si celle-ci partage quelques photos de leur couple amoureux, ils restent assez discrets sur leur relation.

Et si David Ginola devient de nouveau papa à 51 ans, Maeva Denat, 29 ans est également déjà maman d’une précédente union.

Une seconde vie pour David Ginola

« Pourquoi moi ? Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter une seconde chance dans la vie ? »

C’est ce que David Ginola a déclaré quelques mois après son AVC sur la chaîne l’Equipe.

Aujourd’hui l’ancien footballeur semble avoir complètement saisi sa seconde chance. Comblé par sa vie personnelle, sa carrière professionnelle a également pris un beau tournant. De retraité du football, il est devenu animateur télévision à succès en prenant les rennes de « La France a un Incroyable Talent » depuis la Saison 11.

Il sera d’ailleurs prochainement aux commandes d’une nouvelle émission de divertissement sur M6 aux côtés d’Eric Antoine.

