Danse avec les stars : Candice Pascal victime d’un vol

Mais malheureusement, ce 12 février, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Tandis qu’elle s’apprêtait à regagner sa voiture garée dans un parking sécurisé des Champs-Élysées, elle a constaté qu’elle avait été forcée.

3 000 euros de préjudice pour Candice Pascal

La danseuse de 33 ans a déposé plainte comme le rapporte Closer. Selon les informations du magazine, Candice Pascal aurait déclaré aux autorités que sa voiture contenait des sacs avec des vêtements et des bijoux. Ces derniers ont tous été volés. Le préjudice estimé par la jeune femme s’élèverait à 3 000 euros.

Mais malgré tout, Candice Pascal devra vite oublier cette mésaventure. En effet, elle doit remonter sur scène aux côtés d’Agustin Galiana ce vendredi 16 février, au Zenith D’auvergne. The show must go on !

