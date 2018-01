Cyril Hanouna répond aux critiques sur la Légion d’honneur de son père

Mais pourquoi celui-ci a-t-il reçu cette prestigieuse distinction ? Tout simplement pour ses quarante ans de service en tant que médecin généraliste en Seine-Saint-Denis.

Nos confrères de franceinfo ont rapporté l’information. Ils ont contacté la Grande chancellerie de la Légion d’honneur qui a alors expliqué :

Ange Hanouna a pu recevoir cette prestigieuse distinction grâce à la procédure d’initiative citoyenne. Depuis 2008, il est possible de demander à ce qu’une personne reçoive la Légion d’honneur. Pour cela il suffit d’obtenir la cosignature de 49 personnes du même département que celle que l’on souhaite décorer.

RTL a assuré que « cela n’a rien à voir avec le coup de fil » que Cyril Hanouna avait passé à Emmanuel Macron. L’animateur avait contacté le Président de la République pour lui souhaiter un joyeux anniversaire le 21 décembre dernier sur le plateau de Touche pas à mon Poste. Ange Hanouna n’aurait pas été pistonné par son fils. Ce serait Agnès Buzyn, la ministre de la santé qui aurait fait cette demande.

Nombreux sont les internautes qui ont critiqué la Légion d’honneur remise à Ange Hanouna.

Et le papa Hanouna a reçu la Légion d’honneur que beaucoup de militaires au combat ne verront jamais. Pour avoir le droit à la Légion d’honneur, mieux vaut avoir le mobile du Président, ça favorise la sélection.

La Légion d’honneur n’a plus de sens depuis un moment mais ouvre des portes. Cette récompense républicaine a perdu tout son sens. Si un jour on me la propose car mon fils est devenu une vedette de la télé comme Cyril Hanouna, je la refuserais.