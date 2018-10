Cristiano Ronaldo accusé de viol : Retour sur l’enquête

Début de semaine compliqué pour Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais de la Juventus Turin est obligé de se défendre contre des accusations de viol dans les médias ces derniers jours. Mais, c’est désormais la justice qui vient de se saisir du dossier.

Dès les premières accusations, Cristiano Ronaldo a émis un démenti à travers ses avocats. L’affaire publiée dans le journal allemand Der Spiegel a eu l’effet d’une bombe. Le joueur parle donc de demander une compensation financière.

Sur Instagram, Cristiano Ronaldo dénonce aussi une “fake news”. Il est accusé d’avoir sodomisé une Américaine de 34 ans dans sa chambre d’hôtel à Las Vegas en 2009. Il aurait ensuite exercé des pressions pour qu’elle signe un accord afin de ne pas parler de cette histoire.

La justice de Las Vegas a annoncé ce lundi la réouverture d’une enquête sur ces accusations.

BREAKING: Las Vegas Police reopen investigation into an allegation of sexual assault on June 13, 2009.

“Our detectives are following up on information being provided by the victim. This is an on-going investigation.” pic.twitter.com/kyQaTl0D7w

— Dan Roan (@danroan) October 1, 2018