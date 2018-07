Coupe du Monde 2018 : La France en finale, Emmanuel Macron jubile en tribune

C’était un rendez-vous très attendu par tous les francophones, celui du match pour la qualification en finale de l’équipe de France contre la Belgique. Un rendez-vous que même le président de la France a souhaité voir de ses propres yeux en Russie.

Jubilation et fierté

Pour cette grande rencontre, Emmanuel Macron a tenu à se rendre en Russie pour assister au match de la France en demi-finale contre la Belgique.

Une joie qu’il n’a pu cacher lorsque Samuel Umtiti a marqué le but qui leur a décroché la victoire. Assis à côté du roi et de la reine Belges, le président n’a pas pu contenir sa joie. Ce dernier a sauté de joie lors du premier but marqué.

Ce dernier a salué cette victoire des Bleus en finale en leur donnant « rendez-vous dimanche pour rapporter » la coupe en France.

On peut ainsi lire sur son Twitter :

On est en finale. Rendez-vous dimanche pour la rapporter. #FRABEL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 10, 2018

Sa présence dans les tribunes est une preuve que le chef de l’État a su tenir sa promesse. Il avait en effet promis de se rendre à Saint-Pétersbourg voir jouer les bleus s’ils arrivaient jusqu’en demi-finale.

Selon Paris Match, certains joueurs rapportent qu’Emmanuel Macron s’est rendu dans les vestiaires. Le président est venu féliciter en personne l’équipe après la fin du match.

Mouvement d’union

Il n’est d’ailleurs pas l’unique représentant politique à avoir manifesté sa fierté envers les Bleus sur Twitter. Beaucoup de personnalités ont félicité l’équipe !

ON EST EN FINALE 🇫🇷 !@equipedefrance : #Paris est en fête et vous attend dimanche (ou lundi…) !

MERCI#FiersdetreBleus pic.twitter.com/9Lydq5y8VF — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) July 10, 2018

“Je n’y connais absolument rien en football, mais à partir du moment où la France est en finale, chacun participe à la liesse populaire. On est les meilleurs !” #FRABEL #AllezLesBleus @CNEWS — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 11, 2018

écrit par Cristiana Esteves Lima